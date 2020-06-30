Ржев, Тверская область, , 15:59 — REGNUM Поисковая работа в Тверской области, в местах, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, необходимо продолжить. Об этом сегодня, 30 июня, на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату заявил президент РФ Владимир Путин.

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Глава государства выразил благодарность поисковикам, которые «возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории».

«Здесь, на этой многострадальной земле, поисковая работа обязательно должна быть продолжена», — подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Тверской области состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, посвящённого советским воинам, погибшим в ходе кровопролитных боёв подо Ржевом 1942−1943 годов. На торжественной церемонии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями. Глава государства подчеркнул, что чтить и помнить каждого героя — это святой долг.

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