Ржев, Тверская область, 30 июня 2020, 15:59 — REGNUM Поисковая работа в Тверской области, в местах, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои, необходимо продолжить. Об этом сегодня, 30 июня, на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату заявил президент РФ Владимир Путин.
Читайте также: Россия не даст «замазать ложью» подвиг советского народа — Путин
Глава государства выразил благодарность поисковикам, которые «возвращают павшим их имена, а близким, потомкам — часть семейной истории».
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в Тверской области состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату, посвящённого советским воинам, погибшим в ходе кровопролитных боёв подо Ржевом 1942−1943 годов. На торжественной церемонии президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями. Глава государства подчеркнул, что чтить и помнить каждого героя — это святой долг.
Читайте ранее в этом сюжете: Ржевский мемориал Советскому солдату открыт