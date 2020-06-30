Кемерово, , 15:57 — REGNUM В Кемеровской области в отношении преподавателя одного из вузов возбуждено четыре уголовных дела. Он подозревается в получении взяток за написание дипломных работ. Дела возбуждены по ч.3 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с декабря 2019 года по июнь 2020 года подозреваемая за денежное вознаграждение написала четырём студентам-выпускникам дипломные работы, а затем помогла с их защитой. Через посредников она получила за каждую работу по 27 тысяч рублей.

Сейчас следователи установливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.