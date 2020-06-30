Ставрополь, , 16:08 — REGNUM Благотворительная акция «Доброе сердце» по раздаче молочных продуктовых наборов прошла на Ставрополье. Корзины со свежей молочной продукцией местного производителя получили более 32 тыс. жителей края, нуждающихся в поддержке в период пандемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM 30 июня в управлении по информполитике правительства региона.

Продуктовые наборы получили многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, одинокие матери. В ряде городов и районов помощь была оказана также малоимущим пожилым людям. В состав корзин вошли сыр, творог, молоко, кефир, сметана и масло.

«Для нас участие в благотворительной акции — значимое событие. Мы не смогли остаться в стороне, зная, что люди в этот непростой период нуждаются в нашей поддержке, и постарались порадовать жителей нашего края качественной и свежей продукцией», — отметил гендиректор ООО «Казьминский молочный комбинат» Сергей Комаров.

Акция прошла на 12 территориях края: в городах Ставрополь, Пятигорск, Буденновск, Невинномысск, Кисловодск, Ессентуки, Лермонтов, а также в Минераловодском горокруге, Шпаковском, Георгиевском и Кочубеевском районах.

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