Бишкек, , 15:55 — REGNUM Состояние бывшего президента Киргизии Аламазбека Атамбаев оценивается как средней степени тяжести. Об этом заявила депутат Жогорку Кенеша (парламента) Асель Кодуранова, сообщает издание 24.kg.

По её словам, тест экс-президента на коронавирус показал отрицательный результат. Депутат уточнила, что в палату Атамбаева никого не пускают, так как он находится в «красной» зоне — все контактные лица изолируются.

Ранее в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщили, что у Алмазбека Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию.

23 июня Первомайский районный суд Бишкека приговорил бывшего президента Киргизии к 11 годам лишения свободы по делу о досрочном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

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