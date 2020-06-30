Москва, , 15:55 — REGNUM В крупных городах России услугами каршерингом пользуются лишь 3% граждан, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Больше всего востребован сервис каршеринга в двух столицах — им пользуются в три раза больше жителей мегаполисов — до 9%.

Не планируют пользоваться каршерингом или в их городе отсутствуют такая услуга 92% опрошенных

Опрошены в июне 2020 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, четверть жителей России (24%) недовольны работой общественный транспорт в их городе.

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