Москва, 30 июня 2020, 15:55 — REGNUM В крупных городах России услугами каршерингом пользуются лишь 3% граждан, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).
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Больше всего востребован сервис каршеринга в двух столицах — им пользуются в три раза больше жителей мегаполисов — до 9%.
Не планируют пользоваться каршерингом или в их городе отсутствуют такая услуга 92% опрошенных
Опрошены в июне 2020 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Как сообщало ИА REGNUM, четверть жителей России (24%) недовольны работой общественный транспорт в их городе.
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