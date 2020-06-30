Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Коронавирус мутировал и стал более заразным. Об этом 30 июня журналистам сообщил замруководителя Центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, передает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как рассказал эксперт, новая мутация упрощает проникновение коронавируса в клетку, поэтому требуется продолжать соблюдать осторожность, чтобы в Грузии не началась вторая волна его распространения.

«В очень многих странах уже вторая волна, — сказал Имнадзе. — Если мы продолжим сосуществовать с коронавирусом так, как сегодня продолжает абсолютное большинство населения, то эта вторая волна будет очень далеко».

Имнадзе также отметил, что неизвестно, будет ли иммунитет к мутировавшему вирусу у тех, кто ранее переболел COVID-19.

Напомним, в Грузии в сутки в последнее время регистрируется 2−3 случая заражения коронавирусом. Как ранее сообщил глава Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, в большинстве этих случаев инфекцию находят у дальнобойщиков, когда они возвращаются из заграничной поездки.

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