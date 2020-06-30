Мурманск, , 15:50 — REGNUM Почти 3 млн рублей выделили мурманские власти на июньские выплаты социальным работникам, которые доставляют продукты, помогают по дому, оказывают поддержку пенсионерам на самоизоляции.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, на выплаты за июнь из резервного фонда правительства Мурманской области выделено 2 миллиона 864 тысячи рублей. «Прибавки» за работу в период пандемии за март, апрель и май уже выплачены.

Напомним, за сутки в Мурманской области выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом.