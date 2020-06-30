Уфа, , 15:51 — REGNUM Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в Уфе. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, до 2003 года подозреваемый бывший начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации Кировского района г. Уфы занимал должность главы администрации Искинского сельсовета. В 2014 году он подделал с помощью печатной машинки и печати муниципального образования распоряжения о предоставлении своим приятелям и родственникам семи земельных участков общей площадью свыше двух га стоимостью более 26 млн рублей в трех деревнях.

Сотрудник управления Росреестра по Башкирии усомнился в подлинности данных документов и направил запросы в администрацию Кировского района Уфы.

Как считают следователи, чтобы избежать разоблачения фигурант уголовного дела подготовил ответ на запрос Росреестра о подлинности данных документов и заверил его у руководства. В результате Росреестр зарегистрировал за родственниками и знакомыми обвиняемого право на эти земельные участки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями.

Отмечается, что обвиняемого освободили от занимаемой должности. Он частично признал свою вину. Материалы данного дела переданы в суд, где они будут рассмотрены по существу.

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