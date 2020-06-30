Курган, , 15:47 — REGNUM В Курганской области установили новую знаменательную дату — День арматуростроителя. Профессиональный праздник будет отмечаться 28 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на закон, принятый Курганской областной думой.

В документе отмечается, что развитие такой отрасли машиностроения, как арматуростроение, началось в Курганской области с 1954 года, когда была введена в эксплуатацию первая очередь Курганского арматурного завода. Коллектив нового завода 28 декабря 1954 года провёл митинг, посвящённый выпуску первой задвижки, которые в дальнейшем были запущены в серийное производство.

С тех пор в Зауралье были созданы десятки новых предприятий, связанных с араматуростроением. В 2014 году в регионе создан Курганский территориально-отраслевой кластер «Новые технологии арматуростроения». Доля товаров и услуг данного кластера на российском рынке составляет 9,1%.