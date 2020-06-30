Белгород, , 15:55 — REGNUM Штраф за распространение недостоверных сведений о коронавирусной инфекции назначен жителю Яковлевского района Белгородской области. Административное взыскание мужчина получил за публикацию в соцсетях, сообщили 30 июня в пресс-службе региональной прокуратуры.

На своей персональной странице белгородец сообщил о якобы смерти от коронавируса на территории Яковлевского района. Пост прочитали и в прокуратуре, проверили информацию и возбудили административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации.

За фейковую новость мировой суд района назначил мужчине штраф в размере 30 тысяч рублей.