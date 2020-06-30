Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM В связи с надвигающимся на Петербург штормовым фронтом власти города закрыли парки, сады и скверы, которые были открыты всего два дня назад после отмены ряда «коронавирусных» ограничений.

Как сообщалось, в Петербурге ожидается ливень с грозой, а также порывы ветра до 23 м/с, что является штормовым ветром.

До окончания шторма закрыты Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

Сотрудники городских служб ориентированы на отслеживание нештатных ситуаций и их ликвидацию.

«Если будут выявлены поваленные деревья, садовники должны будут в кротчайшие сроки освободить пешеходные зоны и обеспечить беспрепятственное движение транспорта по проезжей части», — пояснили в городском комитете по благоустройству.

Комитетом создано 59 аварийных бригад, готовых оперативно выехать на устранение внештатных ситуаций. На особом контроле — исправность водоотводных устройств системы городской канализации.

Напомним, во время предыдущего шторма в середине июня в Петербурге погибли два человека: мальчик, убитый молнией на пляже Финского залива, и крановщик в упавшем на востоке города башенном кране.

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