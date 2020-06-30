Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM В Ростовской области в период с 25 по 29 июня участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 55% избирателей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Мы видим, что люди активно выражают свою позицию, понимая важность своего голоса для развития региона и страны. Впереди у нас основной день голосования — 1 июля, и есть все основания ожидать, что итоговые показатели явки будут существенно выше уже достигнутых», — сказал глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование в Ростовской области проводится на территории 2 тыс. 613 избирательных участков. Сделать свой выбор на дому и придомовой территории с 8:00 до 20:00 мск. При этом голосование проводится при строгом соблюдении санитарных требований.

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