Новосибирск, , 15:45 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 30 июня, к врачам обратились 17 751 человек, в том числе 5460 детей до 18 лет, пострадавших от укусов клещей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 37 случаев клещевого энцефалита и 28 случаев клещевого боррелиоза», — уточнили в ведомстве.

С начала 2020 года против клещевого энцефалита привито 295 288 человек.

В лабораториях исследовано 15 437 клещей, из них заражённых вирусом клещевого энцефалита — 3,8%, боррелиями — 60,9%.