Москва, , 15:43 — REGNUM Четверть жителей России (24%) недовольны работой общественный транспорт в их городе. Меньше всего недовольных в Москве и Санкт-Петербурге (18%), показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Из тех, кто недоволен работой общественного транспорта, более половины (54%) пользуются личным автомобилем.

Автомобильные пробки считают проблемой 54% опрошенных. Для 24% эта проблема стоит очень остро. Не обращают внимания на пробки 12 респондентов.

Опрошены в июне 2020 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, полностью отказаться от своих «железных коней» гипотетически могли бы только 5% жителей России.

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