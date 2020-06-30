Москва, , 15:44 — REGNUM В Москве будут судить пятерых участников организованной группы, которая, по версии обвинения, занималась кражей денег с банковских счетов граждан. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Злоумышленников, жителей Московской и Тульской областей, подозревают в совершении 88 преступлений, в результате которых было украдено более 4,5 миллионов рублей. Мошенники рассылали SMS с заведомо ложной информацией о том, что со счета жертвы списали деньги. В сообщении был указан номер для обратной связи, подключенный к IP-телефонии.

Обвиняемые принимали звонки от жертв, и под видом сотрудников банка получали сведения о принадлежащих гражданам банковских картах. Затем мошенники похищали средства с банковских счетов потерпевших путем оплаты различных покупок, в том числе дорогостоящей техники.

Уточняется, что уголовное дело направили в Гагаринский районный суд столицы для рассмотрения по существу. Всех обвиняемых заключили под стражу.

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