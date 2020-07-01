Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 июля, в России повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сообщает ИА REGNUM. В среднем, рост по стране составит около 4%.

В зависимости от региона рост тарифов на воду, газ, электроэнергию и отопление составит от 2,4% до 6,5%.

Максимальный рост тарифов произойдет в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестане (5,2%) и Ингушетии (5,1%). Меньше всего тарифы повысятся в Ненецком автономном округе (НАО) — на 2,4%.

В Москве коммунальные тарифы вырастут на 5%, в Московской области — на 4,1%. В Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 3,8%, в Ленинградской области рост составит 3,6%.

На 3,6% вырастут тарифы в Саратовской области, Ярославской области, Чувашской области, Астраханской области, Свердловской области и Челябинской области. В Тульской области рост тарифов составит 3,9%.В Воронежской области рост тарифов составит 4%, На столько же вырастут тарифы и в Татарии, в Иркутской области — 4,8%.

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Вместе с тем ранее на фоне пандемии и спада экономики в Госдуме звучали призывы поддержать население и отказаться от индексации цен на «коммуналку».

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