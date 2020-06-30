Архангельск, , 15:38 — REGNUM В Архангельской области продолжает расти число носителей нового коронавируса. За сутки SARS-CoV-2 был обнаружен еще у 118 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Число зараженных увеличивается в основном за счет жителей Архангельска и Северодвинска. Суммарно за сутки опасную инфекцию там подтвердили у 65 человек, 12 из которых — работники оборонных судостроительных предприятий. Новые случаи заражения коронавирусом продолжают фиксировать практически на всей территории области.

Общее число зараженных коронавирусом в регионе с начала эпидемии выросло до 5674. 2688 из них уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области выздоровел пациент c COVID-19, который провел на аппарате ИВЛ 30 дней.