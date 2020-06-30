Москва, , 15:32 — REGNUM Главная причина автомобильных пробок в крупных городах России — естественное явление, которое возникает из-за скопления автомобилей в часы-пик, считают 53% граждан, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Среди причин респонденты назвали слишком большом количество машин, которыми владеют горожане (40%), плохое состояние автодорог (34%), плохая пропускная способность (31%), некачественная уборка (21%) и постоянный ремонт дорог (18%).

Также городских пробки создают ситуации, связанные с состоянием автомобилей и нарушением ПДД, регулярные ДТП на дорогах (28%) и припаркованные на проезжей части автомобили (26%).

Опрос проведен в июне 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируют запустить «умную» систему, позволяющую автолюбителям избегать попадания на красный сигнал светофора и образования пробок.

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