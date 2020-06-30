Москва, , 15:30 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ обработала 467 802 обращений по вопросам общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, поступивших в информационно-справочный центр ЦИК России. Таковы данные на утро 30 июня. Об этом сообщается в посте в Telegram-канале Центризбиркома.

«Из всех поступивших обращений, количество жалоб, содержащих информацию о возможных правонарушениях, составляет чуть более 2%», — отметили в ЦИК.

Как уточнила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, по состоянию на 09:00 30 июня в ЦИК поступило рекордное количество письменных обращений — 5612. Из них 3933 касаются просьб разъяснить процедуру голосования и нормы законодательства.

«Часть обращений касается жалоб о возможном использования административных ресурсов. Рост таких обращений за последние дни незначительный», — подчеркнула Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу внесения поправок к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершится 1 июля. 30 июня в 20:00 завершится дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области. После этого у всех, кто по каким-либо причинам не успел проголосовать в электронном формате, есть возможность прийти на избирательный участок 1 июля.