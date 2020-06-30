Москва, , 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Instagram.

«Я ещё переболел коронавирусом 3 месяца назад», — написал Тиньков.

Он рассказал о решении делать пересадку костного мозга в начале июля 2020 года в Лондоне, а также последующей реабилитации, которая может занять срок до года.

Помимо этого, Тиньков попросил прощения у всех, кого он обидел: «Я бы хотел попросить прощения у всех, кого я обидел в этой жизни, вольно или невольно. Я правда наговорил много глупостей в своей непростой жизни, слава Богу, я только говорил, но не делал гадости. Читая и смотря свои многочисленные интервью, мне местами стыдно за то, что говорил — я был часто не прав».