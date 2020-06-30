Москва, , 15:25 — REGNUM Министерству просвещения России следует изменить свои подходы к детям и к образованию, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Сегодня, после пандемии, общественно-профессиональное сообщество увидело, насколько Минпросвещения РФ не готово к таким вызовам, — сказал Володарский. — И руководству Минпросвещения надо менять свои подходы к детям и к образованию. Надо дать школам побольше академических свобод. И тогда мы получим ту самую современную школу, о которой все мечтают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володарский заявил, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов не готов восстановить общее образование с учётом велений времени.

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