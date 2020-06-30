Москва, 30 июня 2020, 15:25 — REGNUM Министерству просвещения России следует изменить свои подходы к детям и к образованию, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володарский заявил, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов не готов восстановить общее образование с учётом велений времени.
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