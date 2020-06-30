Туймазинский район, Башкирия, , 15:33 — REGNUM Проверку по обращению медицинских работников о невыплате им денежных компенсаций проводят в Башкирии. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, работники ГБУЗ РБ «Туймазинская центральная районная больница» сообщили о невыплате денежных компенсаций, которые им положены в связи с оказанием помощи зараженным коронавирусом.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. Сейчас они изучают бухгалтерскую отчетность, устанавливают полноту и своевременность начислений. По результатам данной проверки следователи примут процессуальное решение.

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