Москва, , 15:24 — REGNUM Сервисы оплаты парковки и пополнения парковочного счета в Москве, в которых ранее наблюдались сбои в работе, восстановлены и функционируют в прежнем объёме. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Систему восстановили. Предварительная причина — сбой у Ростелекома. Напоминаем, что штрафы выписываться не будут», — говорится в сообщении.

В департаменте также попросили звонить по номеру 3210 в случае возникновения каких-либо проблем.