Архангельск, , 15:23 — REGNUM В Архангельской области с начала эпидемии коронавируса от COVID-19 излечились 2688 человек, 139 из них — признаны здоровыми за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Один из тех, кому удалось справится с опасной инфекцией — пациент Котласской ЦРБ, течение болезни которого было крайне тяжелым. В больнице он провел 56 дней, из них 30 он был подключен к аппарату ИВЛ.

Добавим, что в Архангельской области под наблюдением медиков остаются 2901 пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2.