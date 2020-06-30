Ташкент, , 15:22 — REGNUM Пациентов с легкой формой коронавируса в Узбекистане с 5 июля разрешили лечить на дому. Это следует из решения специальной республиканской комиссии.

Всех пациентов с COVID-19 в республике поделили на три группы: бессимптомные больные, с умеренной формой инфекции и с тяжелой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, гражданам, которые контактировали с пациентом, разрешается находиться на карантине дома или в гостинице. Контроль соблюдения режима изоляции организует МВД и Национальная гвардия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Узбекистане ужесточат карантинные меры. В частности, на выходные дни во всех регионах республики закроют торговые комплексы и рынки.

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