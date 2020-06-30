Москва, , 15:21 — REGNUM Те российские учителя, которые сумели использовать различные платформы для дистанционного обучения, смогли дать школьникам неплохое образование, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Средний профессионализм российского учителя настолько высок. Это связано с тем, что многие идут в учителя по призванию, и они сумели быстро сориентироваться и дали неплохое образование даже в дистанционном режиме. Очень даже неплохое, — сказал Володарский. — Но многие не могли выйти на нормальное дистанционное образование. Пересылка домашнего задания через мессенджер — это не домашнее образование. Те учителя, которые сумели использовать различные платформы дистанционного образования, такие как Zoom, их единицы, и они смогли дать неплохое образование. У многих частных школ есть собственные платформы».

Как пояснил Володарский, при таком режиме обучения ребенка видно в режиме реального времени, видно, как он выполняет задание, и учитель может его поправлять и направлять.

«Но дети устают от отсутствия движения», — вместе с тем признал Володарский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володарский заявил, что пандемия коронавируса сыграла на руку министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

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