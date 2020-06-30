Москва, 30 июня 2020, 15:21 — REGNUM Те российские учителя, которые сумели использовать различные платформы для дистанционного обучения, смогли дать школьникам неплохое образование, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснил Володарский, при таком режиме обучения ребенка видно в режиме реального времени, видно, как он выполняет задание, и учитель может его поправлять и направлять.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Володарский заявил, что пандемия коронавируса сыграла на руку министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
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