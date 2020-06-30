Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростовской области участнику Великой Отечественной войны вручили медаль «За боевые заслуги». Житель Неклиновского района Иван Зверев совершил подвиг в 1945 году, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 30 июня.

«Я вёл в атаку 1-й взвод автоматчиков, был помощником командира взвода. Но почему-то комвзвода не оказалось в тот момент рядом. Немцы дали нам бой под деревней. Они подожгли несколько домов, и мы оказались у врага как на ладони — немец бил из пулемёта. Меня там сильно ранило в правую ногу, штанина кровью пропиталась. В госпиталь забрали только следующим утром», — поделился воспоминаниями фронтовик.

После госпиталя боец был направлен в Казанское танковое училище, где встретил День Победы.

Механик-водитель танка ИС-3 Иван Зверев принимал участие в сражениях за польские города Холм и Люблин, в составе 1-го Белорусского фронта красноармеец форсировал реки Турля, Буг, Висла.