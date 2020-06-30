Чебоксары, , 15:20 — REGNUM В Чувашии у большинства носителей коронавируса нет выраженных симптомов, либо они переносят его в лёгкой форме. Более 92% заразившихся — взрослые, около 8% — несовершеннолетние. Такие данные приводит Госсовет Чувашии по итогам заседания рабочей группы с участием министра здравоохранения Владимира Степанова.

По данным минздрава, темп прироста новых случаев заболеваний снизился в июне с 3,1 до 1,04%. В абсолютных цифрах с 15 июня ежесуточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом сократился с 80 до 52−55 случаев.

В министерстве отмечают, что удельный вес взрослого населения среди общего числа носителей коронавируса составляет 92,3%, в том числе в возрасте от 18 до 29 лет — 10,2%, от 30 до 49 лет — 33,2%, в возрастной группе от 50 до 64 лет — 32,1%. Доля лиц старше 65 лет составляет 16,8%. На долю несовершеннолетних приходится 7,7% случаев от общего числа выявленных.

«По течению болезни: 37,6% — бессимптомное течение; 30,1% — лёгкая форма; 31,6% — средняя степень тяжести; 0,7% — тяжелое течение», — говорится в сообщении со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

В 12 муниципалитетах число выявляемых случаев заражения выше среднереспубликанского уровня (в 1,1 — 2,8 раза). Среди них один город (Канаш) и 11 районов (Ядринский, Красночетайский, Шемуршинский, Шумерлинский, Комсомольский, Янтиковский, Порецкий, Урмарский, Алатырский, Моргаушский, Канашский).

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 июня (10:35 мск) в Чувашии подтверждено 5076 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 51. Выздоровели 2900 человек, продолжают лечение 2145 граждан. Скончался 31 человек.

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