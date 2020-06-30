Москва, 30 июня 2020, 15:20 — REGNUM О новых мерах контроля за школами со стороны Минпросвещения РФ, скорее всего, станет известно только в августе, считает общественный омбудсмен по вопросам образования при Уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский. Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова о том, что учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном режиме.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий заявил о том, что Министерство просвещения РФ должно объявить, будут ли в российских школах осенью 2020 года проводиться всероссийские проверочные работы.