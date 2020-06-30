Екатеринбург, , 15:45 — REGNUM В Екатеринбурге уже с 1 июля 2020 года дозволят работать кафе и ресторанам. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Предприятиям общепита разрешат работать в формате летних веранд. Глава региона уверен: нынешнее послабление «режима повышенной готовности» — одно из самых ожидаемых в городе.

«По поводу других муниципалитетов будем действовать исходя из дальнейшего развития эпидобстановки», — написал губернатор и призвал открывшиеся кафе и рестораны соблюдать санитарные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области остаётся в силе запрет на работу торговых центров.

С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что, учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан. Я беру на себя огромную ответственность и надеюсь, что как предприниматели, так и посетители кафе будут соблюдать все санитарные правила. По поводу других муниципалитетов будем действовать исходя из дальнейшего развития эпидобстановки.