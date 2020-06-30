Тверь, , 15:09 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели рядом с Ржевским мемориалом советскому солдату. Лидеры 30 июня открыли мемориал на торжественной церемонии.

Посаженные деревья призваны увековечить память о погибших в Великой Отечественной войне.

Международную акцию «Сад памяти» предложили провести общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. Предполагается, что в рамках акции будут высажены 27 млн деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 июня главы России и Белоруссии возложили цветы к Ржевскому мемориалу.

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