Марнеули, Грузия, , 15:10 — REGNUM В Грузии сотрудники полиции задержали трех человек, обвиняемых в похищении 23-летней девушки для женитьбы. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По версии следствия, инцидент произошел в Марнеули, регионе Квемо Картли. Инициатором похищения и несостоявшимся женихом, как считают следователи, является 43-летний мужчина. Двух молодых людей в возрасте 18 и 23 лет обвиняют в соучастии похищению.

Сообщается, что троим мужчинам предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы. Им грозит до десяти лет тюремного заключения.