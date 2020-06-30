Додома, , 15:11 — REGNUM Правительство Танзании опубликовало новые подробные руководящие принципы для работы школ, колледжей и других учебных заведений, после того, как они полностью открылись с понедельника, 29 июня. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Танзании Умми Мвалиму.

Среди руководящих принципов — разрешение детям в возрасте до восьми лет, а также учащимся с такими заболеваниями как астма, серповидно-клеточная анемия и болезни сердца, не носить маски.

Министр здравоохранения отметила, что учащиеся не должны носить маски во время физических упражнений, таких как бег и другие игры. Она добавила, что все помещения в школах должны быть продезинфицированы, а сами школы должны быть оборудованы местами для мытья рук, и руководство учебных заведений не должно требовать от учащихся приносить санитарные средства.

Владельцам школьных автобусов было приказано предоставлять ученикам дезинфицирующие средства до того, как они сядут в транспорт, а операторам общественного транспорта — следовать данным им ранее инструкциям.

Министр поручила региональным специалистам в сфере здравоохранения проводить регулярные проверки для обеспечения соблюдения протоколов профилактики коронавируса во время занятий.