Оксфорд, Великобритания, , 15:04 — REGNUM Положительный результат теста на коронавирус был получен девятью рабочими завода немецкой автопроизводителя BMW, расположенного на территории Великобритании. Об этом 30 июня сообщает газета Oxford Mail.

По данным журналистов издания, все случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены в течение одной недели на заводе немецкой компании, расположенном в районе Колуи в Оксфорде, который производит модель BMW Mini.

«Мы можем подтвердить, что девять рабочих завода Mini Plant Oxford недавно получили положительные тесты на коронавирус», — приводит газета слова представителя немецкого автопроизводителя, который также добавил, что сложившаяся на предприятии ситуация детально обсуждена с британским Агентством при департаменте здравоохранения страны Public Health England (PHE).

Также указывается, что компания сделала данное подтверждение после того, как анонимный источник сообщил газете о случаях заражения коронавирусом на заводе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Грузии коронавирус SARS-CoV-2 в последнее время чаще всего выявляют у дальнобойщиков, прибывающих из-за границы.