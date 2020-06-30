Москва, , 15:01 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) раскрыл громкое убийство учредителя дагестанского еженедельника «Черновик» Хаджимурада Камалова. За это преступление девятилетней давности Басманный суд Москвы арестовал троих человек, двое из которых уже отбывают различные сроки наказания, пишет 30 июня «Коммерсант».

Напомним, Камалов был застрелен в декабре 2011 года. В начале июня 2020 года центральный аппарат СКР переквалифицировал это преступление с обычного убийства на статью о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, которая предусматривает более суровое наказание. Следствие пришло к выводу, что смерть Камалова была непосредственно связана с его журналистской и общественной деятельностью.

Обвиняемыми по делу проходят четыре фигуранта — 42-летний Магомед Абигасанов, 37-летние Магомед Хазамов и Мурад Шуайбов, а также неустановленное лицо. Последний, по версии следствия, и выступил заказчиком преступления, будучи недовольным журналистской деятельностью Камалова.

По указанию заказчика житель села Согратль Гунибского района Абигасанов создал банду, в которую вовлек своих односельчан Хазамова и Шуайбова. Для начала они организовали слежку за издателем «Черновика», а 15 декабря 2011 года все трое подъехали к редакции газеты в Махачкале.

Когда поздно вечером Камалов вышел из здания, к нему подошел Хазамов и шесть раз выстрелил. Стоявший на подстраховке Шуайбов увидел, что журналист еще жив, и еще четырежды выстрелил в жертву. Скончался Камалов по дороге в больницу.

Шуайбов и Хазамов были доставлены в Басманный райсуд из мест лишения свободы. Первый в 2015 году был осужден на 10,5 лет колонии строгого режима за убийство и отбывал срок в Карелии. Второй в декабре 2018 года получил три года и один месяц колонии за хранение боеприпасов и наркотиков. Изначально он сидел в Дагестане, но вскоре его перевели в Омск, откуда и этапировали в Москву. Абигасанов с весны 2019 года также находится в одном из московских СИЗО.

Хазамову, Шуайбову и Абигасанову предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь общественного деятеля, участии в банде и незаконном хранении оружия. Последнему также инкриминировано склонение к посягательству на жизнь общественного деятеля.

Напомним, изначально расследованием убийства Камалова занималось следственное управление СКР по Дагестану, откуда его передали в главное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Затем по распоряжению главы ведомства Александра Бастрыкина дело оказалось в центральном аппарате Следственного комитета.

По одной из версий, которую отрабатывало следствие, заказчиком убийства журналиста мог быть бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. Он, напомним, в январе 2020 года был приговорен к 4,5 годам колонии за хищение бюджетных средств. Отмечалось, что Камалов активно критиковал его деятельность в своих материалах.