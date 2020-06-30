Тбилиси, , 14:46 — REGNUM Евросоюз пока не принял окончательного решения об открытии своих границ для стран, которые не являются его членами, в том числе для Грузии, заявил на брифинге после заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом 30 июня министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, ЕС в настоящее время рассматривает этот вопрос, а Грузия находится в числе тех 15 безопасных стран, с которыми, возможно, будет открыто международное сообщение.

По информации министра, в настоящее время сухопутные границы Грузии пересекают только граждане Грузии либо лица с двойным гражданством и члены их семей. Он опроверг сообщения СМИ о том, что Грузия начала допуск иностранных туристов через сухопутные границы.

«Что касается отношений между Грузией и Евросоюзом, наверное, вам известно, что Евросоюз рассматривает список безопасных стран, окончательное решение пока не принято, но по информациям, которые распространяются, с большой вероятностью, Грузия войдет в список тех 15 безопасных стран, которым ЕС откроет свои границы. Я думаю, что это еще одно важное достижение и признание того успеха, которого Грузия, наше правительство добились в борьбе с пандемией. Я уверен, что наши дальнейшие регуляции по пересечению границ нашими гражданами будут приняты на основании решения Евросоюза, и наше решение будет соответствовать решениям наших европейских партнеров», — заявил Давид Залкалиани.