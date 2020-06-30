Санкт-Петербург, , 14:56 — REGNUM Ленинградская область находится на первом месте в Северо-Западном федеральном округе по проценту выздоровления пациентов от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

СЗФО 30.06.2020 Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

В целом по России процент выздоровления на 30 июня составил 64% от общего числа выявленных случаев коронавируса. По СЗФО этот показатель сравнялся с федеральным — также 64%, что на 6% выше, чем было неделей ранее.

При этом по регионам СЗФО наблюдается очень большой разброс. Самый высокий процент выздоровевших — 94% (4169 человек) — демонстрирует Ленинградская область.

«По данному показателю Ленинградская область находится на втором месте в России, уступая лишь республике Марий Эл с показателем в 95%», — отметили в ИЦК.

На втором месте в СЗФО по показателю выздоровления находится Вологодская область — 73% (1181 человек), на третьем месте Санкт-Петербург — 72% (17 310 человек).

Самый низкий процент выздоровевших от COVID-19 зафиксирован в Ненецком автономном округе — 37% (38 человек), однако туда инфекция пришла одной из последней в регионах РФ, что могло повлиять на результат.

Также пока низок процент выздоровления в Псковской — 36% (984 человек) и Новгородской — 28% (796 человек) областях.

Напомним, на 30 июня в России выявлено 647 849 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 412 650 человек, скончались 9320 человек.

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