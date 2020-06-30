Москва, , 14:43 — REGNUM В приёмную президента России сегодня доставили более 15 тысяч подписей жителей Ненецкого АО, выступающих против объединения с Архангельской областью. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном отделении КПРФ.

В обращении, под которым подписались жители округа, говорится, что меморандум о слиянии двух соседних регионов был подписан главами субъектов без учета мнения жителей.

«Мы коммунисты и жители округа, требуем от Президента РФ Путина встать на сторону народа и не допустить слияния регионов. Ведь он сам неоднократно заявлял, что власть должна слышать людей и работать для людей», — заявили в КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке к объединению Ненецкого АО и Архангельской области был подписан главами регионов 13 мая. Предполагалось, что вопрос будет решен на референдуме, однако после протестов в округе его проведение отложили на неопределенный срок. В настоящее время регионы готовят совместную программу развития. Ненецкие депутаты просили врио губернатора Юрия Бездудного отозвать свою подпись под меморандумом, но ответа пока не дождались.