Москва, , 14:45 — REGNUM Одна из самых важных поправок к Конституции РФ — это поправка о защите суверенитета и территориальной целостности России, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Центрального штаба ОНФ, автор-исполнитель песен, заслуженный артист РФ Денис Майданов.

«Это значит, что любые действия, направленные на отчуждение хотя бы части территорий Российской Федерации, а также призывы к таким действия не допускаются.

Это значит, что призывы отказа от Крыма, Курильских островов, Калининграда, Карелии и любой другой части России в будущем будут невозможны.

Больше Россия может стать, меньше нет. Даже если в стране сменится президент и правительство, вернуться к вопросу о передаче земель у новых лидеров не получится.

Тем, кто хотел или мог захотеть использовать территорию России в качестве разменной монеты и получить за это, например, поддержку из-за рубежа, им придется придумывать другую стратегию. Это своеобразная защита от дурака и гарантия будущего России.

И, конечно, жители спорных территорий могут спокойно жить и строить планы на будущее, потому что принадлежность их малой Родины к России после принятия новой Конституции станет бесспорной», — высказал своё мнение Денис Майданов.

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