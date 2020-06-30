Москва, , 14:40 — REGNUM В Сибири на данный момент повышенная угроза лесных пожаров. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что из-за погодных условий угроза лесных пожаров велика. Однако готовность профильных служб отреагировать на подобные ЧП возросла.

«Сейчас возможности экстренных служб к подавлению пожаров существенно увеличились», — сказал Вильфанд.

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