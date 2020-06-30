Тбилиси, , 14:47 — REGNUM В Грузии коронавирус SARS-CoV-2 в последнее время чаще всего выявляют у дальнобойщиков, прибывающих из-за границы. Об этом 30 июня журналистам рассказал глава Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Водители трейлеров являются одним из основных источников завезенной инфекции в течение последних 2−3 недель», — отметил Гамкрелидзе.

Он рассказал, что при проверке на коронавирус дальнобойщиков 400 грузовиков было выявлено порядка 30 водителей с SARS-CoV-2. Все они, как сообщил глава центра, помещены в медицинские учреждения.

Напомним, на 30 июня на территории Грузии выявлено 928 человек с коронавирусом. 85% из них справились с инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии определят дату начала работы бассейнов и спортзалов – минздрав