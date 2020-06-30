Бишкек, , 14:33 — REGNUM За последние сутки в Киргизии выявили еще 279 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе в столице республики — 182. Всего в стране по состоянию на 30 июня зарегистрировано 5296 случаев. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

Среди новых зараженных 47 являются медицинскими работниками. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 830 медиков, из которых 442 уже выздоровели и двое скончались.

За минувшие сутки из больниц в Киргизии выписали 76 пациентов, излечившихся от коронавируса. Всего по стране в связи с выздоровлением выписано 2370 пациентов.

Количество жертв коронавирусной инфекции в республике выросло до 57 человек — за прошедшие сутки скончались семь пациентов, у которых диагностировали COVID-19.