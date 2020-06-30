Рыбновский район, Рязанская область, , 14:36 — REGNUM В свалку превратился водоём у деревни Баграмово Рыбновского района Рязанской области. Местные власти утверждают, что никакого пруда там никогда не было и собственник засыпает болотистую территорию. Жители деревни в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 июня рассказали о старинной карте и недоумевают, как водный объект стал принадлежать фермеру.

Пруд на окраине деревни стали засыпать строительным мусором в 2019 году. Местные жители, обеспокоенные уничтожением водоёма, начали писать письма во все инстанции с просьбой разобраться в ситуации.

«Раньше здесь располагался водный объект, в котором купались местные жители, он являлся местом обитания и гнездовья некоторых видов птиц, в том числе занесённых в Красную книгу Рязанской области. Теперь на кадастровой карте озера нет. Убрать его из кадастра мог только владелец земельного участка, преследуя свои интересы. Кадастровый инженер, который размежевал участок, почему-то «забыл» указать на нём озеро», — говорит житель древни Баграмово Светлана Ежова.

Чиновники говорят, что заболоченные земельные участки принадлежат некоему фермеру и он проводит благоустройство территории. Глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов выезжал на место и заявил, что «старожилы не припомнят водоёма, а на картах не значится водный объект».

Активисты рассмотрели План генерального межевания Рязанского уезда Рязанской губернии 1797 года, проанализировали русло рядом расположенной реки Вожа, наложили его на существующее русло реки и рядом расположенные населённые пункты. Карты показали, что в данном районе имеется озеро Вьюново, которое гидравлически связано с другими поверхностными водными объектами: водоток озера — река Вожа — река Ока, то есть является составной частью водотока реки Ока. На архивных снимках 2010-х годов со спутников Google Earth Pro (являются доказательством в суде) видны и водоём, и болото, подчёркивают баграмовцы. Кроме того, сами заболоченные участки говорят о наличии воды, а это уже федеральная собственность.

Жители требуют обязать собственника прекратить засыпать местность, включить водоём в государственный реестр водных объектов и снять с кадастрового учёта спорные земельные участки.