Вашингтон, , 14:35 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 41,5 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщает университет Дона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за истекшие 24 часа в стране было выявлено 41 556 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в результате чего общее число зараженных стало составлять 2 590 582.

Также сообщается, что за это же время 337 человек в США скончались от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов достигло более 126 тысяч.

При этом указывается, что более 705 тысяч пациентов в стране на сегодняшний день вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие 24 часа возросло на 388 и стало составлять 26970.