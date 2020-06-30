Париж, , 14:28 — REGNUM Во Франции экоактивисты движения «Восстание против вымирания» провели акцию протеста перед министерством экономики и финансов страны, чтобы осудить план правительства по восстановлению экономики, передает BFM TV.

Известно, что несколько активистов, облитых фальшивой кровью, приковали себя цепями к воротам министерства в знак протеста.

«Государства выступают за смертельную систему, поддерживая загрязняющие отрасли, несмотря на то, что чрезвычайная ситуация в области климата является более чем неотложной, усиливая бедность, голод, эпидемии и войны», — говорится в заявлении группы активистов в Twitter.

Напомним, ранее около 30 активистов движения «Восстание против вымирания» выступили с протестом перед зданием министерства внутренних дел Франции. Тогда пятнадцать активистов были задержаны полицией.