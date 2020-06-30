Москва, , 14:29 — REGNUM Урожай зерна в России в 2020 году должен быть выше показателей прошлых лет. Об этом 30 июня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметил, что урожайность зерновых культур в России ожидается на уровне выше предыдущего года. А с учётом того, что последняя «пятилетка» была очень урожайной, дефицита зерна России не грозит, считает глава Гидрометцентра.

«С хлебом будем», — заявил Вильфанд.

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