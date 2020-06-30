Берлин, , 14:27 — REGNUM Релиз ремастер-версии игры Crysis может состояться уже 23 июля 2020 года. Об этом 30 июня сообщает «Игромания».

Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.

Напомним, разработчики игры планируют официально выпустить первый геймплейный трейлер уже завтра, 1 июля. Дата релиза игры до этого не сообщалась.

Читайте ранее в этом сюжете: В сети появился новый геймплейный ролик Crash Bandicoot 4: It's About Time

Читайте развитие сюжета: Опубликован геймплейный трейлер игры Crysis Remastered