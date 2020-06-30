Москва, , 14:25 — REGNUM Количество граждан России, поддержавших поправки к Конституции, составляет 78,2%. Таковы данные экзитпола фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на 29 июня, заявила начальник отдела координации работ фонда Татьяна Золотухина.

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На выходе с избирательных участков на вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» они дали положительный ответ.

Отказались отвечать на вопрос о своем выборе 26,6% респондентов. Проголосовали против поправок 21,2% граждан. Испортили бюллетень 0,6%.

Опрос проведен 25−29 июня на 800 избирательных участках в 35 субъектах Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Кавказского ФО. Опрошены более 35 тыс. граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, доля российских граждан, поддержавших поправки к Конституции РФ, составляет 76%, по данным экзитполов на 28 июня.

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