Стокгольм, , 14:33 — REGNUM С самого начала пандемии коронавирусной инфекции представители Агентства общественного здравоохранения Швеции рекомендовали всем гражданам, находящимся в группе риска, оставаться дома и работать удаленно. Однако совет ведомства «всем оставаться дома» не учитывает того факта, что далеко не все группы населения могут вести удаленный образ жизни. Об этом 30 июня сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Одним из критиков рекомендаций ведомства стала уроженка Сомали Уба Абдисамад, которая, будучи переводчиком, доносит до своих соотечественников все предписания местных властей Гётеборга. Охватить другие группы некоренного населения Швеции ей помогают ее коллеги, которые работают с пятнадцатью языками.

«В Агентстве общественного здравоохранения считают, что все находятся в одной лодке. Но существует много людей, которые не могут работать из дома, не могут позволить себе покупку машину и вынуждены перемещаться на общественном транспорте, многие из них живут в очень маленьких домах целыми поколениями», — поделилась Уба Абдисамад.