Ржев, Тверская область, , 14:24 — REGNUM Советский солдат спас Европу и весь мир от нацизма, и этот подвиг не может быть затерт ложью. Об этом 30 июня заявил президент России Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Время не властно над этим подвигом. И он никогда не должен, не может быть забыт и тем более затерт, замазан ложью и фальсификациями», — сказал глава государства.

«Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто сражался в полях подо Ржевом, кто, не щадя себя, защищал Отечество, пожертвовал жизнью ради великой Победы», — сказал Путин.

Он добавил, что страна всегда будет помнить, какую высокую цену заплатил советский народ за Победу, какой удар приняла на себя и отразила Красная Армия.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Лукашенко возложили цветы к Ржевскому мемориалу